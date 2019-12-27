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Нетаньяху победил на праймериз в "Ликуд"

Как сообщило радио Kan, премьер-министр Израиля получил 72,5% голосов однопартийцев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE/RONEN ZVULUN / POOL
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/RONEN ZVULUN / POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд", на состоявшихся в четверг праймериз за него проголосовали 72,5% однопартийцев. Об этом сообщает в пятницу государственное радио Израиля Kan со ссылкой на официального представителя партии, озвучившего результаты подсчета голосов.

Нетаньяху ранее в пятницу заявил о своей победе на праймериз и пообещал привести "Ликуд" к успеху на предстоящих 2 марта 2020 года вторых повторных парламентских выборах в Израиле.

12 декабря Кнессет (парламент) 22-го созыва был распущен в связи с истечением срока, отведенного депутатам на формирование правительственной коалиции по итогам первых повторных выборов, прошедших 17 сентября. После первого голосования, состоявшегося 9 апреля, Нетаньяху также не смог в отведенный ему срок сформировать правительство.

Нетаньяху остается главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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