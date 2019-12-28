Пункт пропуска "Майорское" в Донбассе 29 декабря закроют из-за запланированного обмена

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье, 29 декабря, будет закрыт для движения. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре штаба силовой операции.

"Согласно распоряжению командующего, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в районе "Майорского" в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.