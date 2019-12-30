Власти Мексики назвали политическим решение о высылке своего посла из Боливии

ТАСС, 30 декабря. Посол Мексики в Боливии Мария Тереса Меркадо, которую власти южноамериканской страны объявили персоной нон грата, получила указание вернуться на родину ради собственной безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МИД Мексики.

"Министерство иностранных дел дало послу Меркадо указание вернуться в Мексику с тем, чтобы обеспечить ее безопасность и неприкосновенность. Возглавит посольство Мексики в Боливии Ана Луиса Вальехо, которая сейчас занимает должность руководителя канцелярии дипмиссии", - отмечено в заявлении.

Как подчеркивается в сообщении МИД, правительство Мексики считает, что посол Меркадо всегда действовала в соответствии с принципами, изложенными в национальной конституции и соответствующими международному праву. "Поэтому [правительство Мексики] считает, что это решение (объявить Меркадо персоной нон грата - прим. ТАСС) носит политический характер", - говорится в сообщении. В МИД Мексики отметили, что после отъезда посла дипмиссия "продолжит работать в нормальном режиме".

Временное правительство Боливии объявило персонами нон грата кроме Марии Меркадо и двух испанских дипломатов - поверенную в делах королевства Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии Альваро Фернандеса. Дипломатам было дано на отъезд 72 часа.

В пятницу полиция Боливии не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе, сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов.

Инцидент у резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, где получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.