Боливия не намерена разрывать отношения с Мексикой и Испанией после высылки дипломатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Временное правительство Боливии не планирует разрывать дипломатические отношения с Мексикой и Испанией после того, как их дипломатические представители в стране были объявлены персонами нон грата. Об этом заявила в понедельник глава МИД южноамериканской республики Карен Лонгарик.

"Это ни в коем случае не означает разрыв дипломатических отношений", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Лонгарик, Боливия "просит, чтобы Испания и Мексика назначили новых дипломатов взамен тех, кто нарушил боливийские законы".

Ранее исполняющая обязанности президента южноамериканской республики Жанин Аньес объявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько испанских дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии".

В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов.

Инцидент у резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.