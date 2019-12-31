Трамп заявил об "отличной координации" между РФ и США по предотвращению терактов

ТАСС, 31 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о "прекрасной координации" между Россией и Соединенным Штатами, благодаря которой российским спецслужбам удалось предотвратить теракты в РФ. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

"Президент России [Владимир] Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!" - написал глава государства.

Пресс-служба Кремля сообщила 29 декабря, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. В ходе разговора был обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, также лидеры договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

17 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Он подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.