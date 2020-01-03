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МИД Кубы назвал санкции США против главы военного ведомства острова бесполезными

Речь идет о визовых ограничениях в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей

ГАВАНА, 3 января. /ТАСС/. Власти Кубы считают бесполезными ограничения, введенные администрацией США против министра Революционных вооруженных сил острова Леопольдо Синтры Фриаса. Соответствующее заявление в четверг в Twitter разместил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Решительно отвергаем решение Государственного департамента запретить въезд министру Революционных вооруженных сил Кубы. Это бесполезная мера, призванная оклеветать и запугать [главу ведомства]. Выражаем нашу безоговорочную поддержку Венесуэле", - написал министр.

Ранее в четверг власти США ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. По мнению Вашингтона, представители кубинского военного ведомства вместе с венесуэльскими коллегами были причастны к "серьезным нарушениям прав человека и злоупотреблениям на территории Венесуэлы, в том числе подвергали венесуэльцев пыткам, жестокому и бесчеловечному, а также унижающему достоинство обращению" за их оппозиционные взгляды. Синтре Фриасу и членам его семьи теперь запрещен въезд в США.

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СШАКубаВенесуэла
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