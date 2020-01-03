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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Госдеп призвал американцев покинуть Ирак из-за эскалации напряженности в регионе

Гражданам США рекомендуют отправиться самолетом

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Посольство США в Багдаде призвало соотечественников оперативно покинуть Ирак на фоне осложнившейся обстановки в стране после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского дипломатического представительства.

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"В связи с усилением напряженности в Ираке и регионе посольство США [в Багдаде] призывает американских граждан обратить внимание на памятку для туриста от января 2020 года (публикуется Госдепартаментом - прим. ТАСС) и немедленно покинуть Ирак, - говорится в тексте. - Гражданам США следует отправиться [на родину] самолетом, если это возможно, а в случае неудачи - воспользоваться наземными видами транспорта для выезда в другую страну".

Отмечается, что посольство также приостанавливает предоставление консульских услуг до дальнейшего распоряжения. "Граждане США не должны приближаться к посольству", - добавили в дипмиссии.

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СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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