В Ираке заявили, что удар США в Багдаде был проведен без согласования с властями страны

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Убийство в Багдаде заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса и его помощников является нарушением международных конвенций, поскольку удар США не был согласован с властями Ирака. Об этом заявил в пятницу спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси.

"С большой печалью и скорбью мы получили известие о мученической смерти заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и его помощников, которые сыграли выдающуюся роль в сражениях по освобождению иракских земель от банд террористов из "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), - приводит его слова телеканал Al Sumaria. - Произошедшее накануне в районе Международного аэропорта Багдада нападение на командира, входящего в иракский военный истеблишмент, является вопиющим нарушением суверенитета республики и международных конвенций, поскольку любая операция, касающаяся обеспечения безопасности на территории страны, должна быть одобрена правительством Ирака. Это требует принятия политических и правовых мер для недопущения повторения подобных атак в будущем".

Аль-Халбуси предупредил, что такие действия будут иметь опасные последствия и угрожают миру не только в Ираке, но и во всем регионе. "Призываем всех проявлять мудрость и сдержанность, сплотиться и с достоинством принять нынешние вызовы, а также не допустить превращения Ирака в арену региональных и международных конфликтов, избавив его от них, сохранив стабильность и безопасность страны, которая и так истощена войнами", - подчеркнул он.