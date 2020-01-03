{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Ираке заявили, что удар США в Багдаде был проведен без согласования с властями страны

В республике назвали произошедшее вопиющим нарушением суверенитета страны и международных конвенций

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Убийство в Багдаде заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса и его помощников является нарушением международных конвенций, поскольку удар США не был согласован с властями Ирака. Об этом заявил в пятницу спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"С большой печалью и скорбью мы получили известие о мученической смерти заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и его помощников, которые сыграли выдающуюся роль в сражениях по освобождению иракских земель от банд террористов из "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), - приводит его слова телеканал Al Sumaria. - Произошедшее накануне в районе Международного аэропорта Багдада нападение на командира, входящего в иракский военный истеблишмент, является вопиющим нарушением суверенитета республики и международных конвенций, поскольку любая операция, касающаяся обеспечения безопасности на территории страны, должна быть одобрена правительством Ирака. Это требует принятия политических и правовых мер для недопущения повторения подобных атак в будущем".

Аль-Халбуси предупредил, что такие действия будут иметь опасные последствия и угрожают миру не только в Ираке, но и во всем регионе. "Призываем всех проявлять мудрость и сдержанность, сплотиться и с достоинством принять нынешние вызовы, а также не допустить превращения Ирака в арену региональных и международных конфликтов, избавив его от них, сохранив стабильность и безопасность страны, которая и так истощена войнами", - подчеркнул он.

Теги
ИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС