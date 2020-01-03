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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Макрон в разговоре с Путиным призвал к сдержанности в связи с событиями в Ираке

Президенты Франции и России также условились поддерживать тесный контакт в предстоящие дни с тем, чтобы предотвратить новую опасную эскалацию напряженности

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым избежать эскалации ситуации в Ираке и призывает все стороны конфликта к сдержанности. Об этом он заявил в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце.

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"Президенты двух стран в начале разговора обсудили ситуацию в Ираке и в регионе. Они условились поддерживать тесный контакт в предстоящие дни с тем, чтобы предотвратить новую опасную эскалацию напряженности. Они призвали все стороны [конфликта] к сдержанности", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В этой связи президент Макрон "подтвердил приверженность Франции сохранению суверенитета и безопасности Ирака, а также стабильности в регионе". Он также подчеркнул необходимость тесной координации действий между гарантами [ядерного] соглашения 2015 года с тем, чтобы призвать Иран быстро вернуться к полному соблюдению обязательств в ядерной области и воздержаться от каких-либо провокаций. Президент Франции указал на важность борьбы против исламистского терроризма и подтвердил свою полную поддержку международной коалиции, ведущей борьбу против группировки ИГ.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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