Макрон в разговоре с Путиным призвал к сдержанности в связи с событиями в Ираке

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым избежать эскалации ситуации в Ираке и призывает все стороны конфликта к сдержанности. Об этом он заявил в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце.

"Президенты двух стран в начале разговора обсудили ситуацию в Ираке и в регионе. Они условились поддерживать тесный контакт в предстоящие дни с тем, чтобы предотвратить новую опасную эскалацию напряженности. Они призвали все стороны [конфликта] к сдержанности", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В этой связи президент Макрон "подтвердил приверженность Франции сохранению суверенитета и безопасности Ирака, а также стабильности в регионе". Он также подчеркнул необходимость тесной координации действий между гарантами [ядерного] соглашения 2015 года с тем, чтобы призвать Иран быстро вернуться к полному соблюдению обязательств в ядерной области и воздержаться от каких-либо провокаций. Президент Франции указал на важность борьбы против исламистского терроризма и подтвердил свою полную поддержку международной коалиции, ведущей борьбу против группировки ИГ.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.