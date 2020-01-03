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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Конгрессе заявили, что вместо стратегии по Ирану Трамп выбрал военную эскалацию

Республиканец Мэк Торнберри считает, что США должны быть готовы к любым действиям, которые Иран может предпринять

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа вместо слаженной стратегии в отношении Ирана выбрала военную эскалацию. Такое мнение выразил в пятницу в опубликованном письменном заявлении председатель комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

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"Ни я, ни американский народ не хотим открытой войны с Ираном. Однако отсутствие слаженной стратегии обострило и без того напряженные отношения Вашингтона и Тегерана. Судя по всему, вместо какой-либо стратегии администрация Трампа выбрала военную эскалацию", - считает конгрессмен.

Он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. "Меня по-прежнему беспокоят последствия этих мер для защиты и безопасности американских военнослужащих и средств в регионе. Вместо того чтобы ослабить напряженную ситуацию в регионе, эти меры лишь ускорят цикл эскалации насилия", - считает Смит.

По его словам, вашингтонская администрация "должна четко сформулировать, как нынешние и возможные будущие меры будут защищать глобальные интересы США, обеспечивая при этом безопасность и защиту американских военнослужащих в регионе и во всем мире". "Американский народ заслуживает того, чтобы знать, почему президент Трамп поставил нас на грань очередной войны и на каком основании", - заключил демократ.

При этом старший республиканец комитета Мэк Торнберри (от штата Техас) заявил, что "США должны быть в полной мере готовы к любым действиям, которые Иран может предпринять после смерти Сулеймани". "Все другие страны, которые стремятся к миру и стабильности на всем Ближнем Востоке, должны быть вместе с нами, чтобы противостоять дальнейшей иранской агрессии", - считает он.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин назвал в пятницу в Twitter нынешнюю ситуацию "лестницей эскалации", о которой предупреждали многие". "На каждом этапе каждый тактический ход кажется рациональным и оправданным, но без какой-либо базовой стратегии тактические ходы ведут нас по пути, по которому никто не хочет идти", - считает он.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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