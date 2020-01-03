{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Член комитета по разведке Конгресса утверждает, что Сулеймани готовил переворот в Ираке

По словам Марко Рубио, иранский генерал подкупал политиков и угрожал им

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который был убит в районе аэропорта Багдада, готовил переворот в Ираке по указанию руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу сенатор, член спецкомитета палаты Конгресса по разведке Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) на своей странице в Twitter.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"По указанию верховного лидера Ирана Сулеймани готовил переворот в Ираке. Он подкупал политиков и угрожал им, эксплуатировал ресурсы Ирака и приводил лояльные ему крупные военные силы, пытаясь сделать из Ирака платформу для нападения на США и наших союзников", - написал республиканец. При этом он не указал источник, из которого он получил информацию.

По версии Рубио, иранский генерал "находился в Ираке в нарушение принятого в 2007 году Советом Безопасности ООН запрета на выезд за границу". "Последние несколько дней он [Сулеймани] занимался координацией готовящихся нападений на американских граждан, союзников и интересы", - написал сенатор.

Теги
СШАИранИракХаменеи, АлиГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Власти США заявили об отсутствии заслуживающих доверия угроз после убийства Сулеймани
В МВБ приветствовали действия президента США Дональда Трампа по защите жизни американцев как за рубежом, так и внутри страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС