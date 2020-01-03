Член комитета по разведке Конгресса утверждает, что Сулеймани готовил переворот в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который был убит в районе аэропорта Багдада, готовил переворот в Ираке по указанию руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу сенатор, член спецкомитета палаты Конгресса по разведке Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) на своей странице в Twitter .

"По указанию верховного лидера Ирана Сулеймани готовил переворот в Ираке. Он подкупал политиков и угрожал им, эксплуатировал ресурсы Ирака и приводил лояльные ему крупные военные силы, пытаясь сделать из Ирака платформу для нападения на США и наших союзников", - написал республиканец. При этом он не указал источник, из которого он получил информацию.

По версии Рубио, иранский генерал "находился в Ираке в нарушение принятого в 2007 году Советом Безопасности ООН запрета на выезд за границу". "Последние несколько дней он [Сулеймани] занимался координацией готовящихся нападений на американских граждан, союзников и интересы", - написал сенатор.