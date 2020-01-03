Помпео поблагодарил принца Саудовской Аравии за поддержку в противостоянии с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел в пятницу телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, поблагодарив Эр-Рияд за поддержку Вашингтона в противостоянии с Ираном. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Как отмечается в ее письменном заявлении, стороны обсудили "недавнее решение президента [США Дональда] Трампа предпринять решительные оборонительные действия в целях защиты американского персонала за рубежом". Глава внешнеполитического ведомства США "поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за непоколебимую поддержку и понимание сохраняющихся... угроз со стороны спецслужбы "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции [Ирана]", добавила Ортэгус. По ее словам, шеф американской дипломатии также заверил наследного принца Саудовской Аравии в том, что США сохраняют приверженность деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В четверг Пентагон объявил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке, нес ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которых поддерживал Тегеран, в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.

"Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. КСИР - это элитные части ВС Ирана. Весной прошлого года США внесли КСИР и "Аль-Кудс" в свой список иностранных террористических организаций. Таким образом, впервые в этот перечень США включили органы иностранного государства.