Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", который "планировал неминуемые нападения" на американцев. С таким заявлением американский лидер выступил перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Его выступление транслировали американские информационные телекомпании.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани <...> Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих", - утверждал президент.

"Мы поймали его с поличным и устранили", - добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, но считает действия Тегерана агрессивными и дестабилизирующими обстановку в регионе. "Я глубоко уважаю иранский народ, они замечательные люди с невероятным наследием и бесконечным потенциалом, - сказал президент. - Мы не стремимся к смене режима, но агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации их соседей, должна закончиться и закончиться сейчас".

"Будущее принадлежит народу Ирана, который стремится к мирному сотрудничеству, а не террористам, грабящим народ для финансирования кровопролития за рубежом", - заявил Трамп.

"У США самые мощные в мире Вооруженные силы. У нас лучшая в мире разведка. Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана", - заявил руководитель вашингтонской администрации. Глава Белого дома также заверил, что "Америка всегда будет обеспечивать интересы хороших людей" и стремиться к "миру, гармонии и дружбе со всеми нациями мира".

Власти США ликвидировали Сулеймани, чтобы "остановить войну" с Ираном, а не для того, чтобы ее начать, заявил Трамп. "Мы предприняли [эти] действия вчера вечером, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", - сказал глава вашингтонской администрации.