CNN: Белый дом подготовил законные основания для нанесения удара без одобрения Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Белый дом подготовил "весомые основания", позволившие президенту США Дональду Трампу отдать приказ о нанесении ракетного удара в Багдаде, не ставя об этом в известность Конгресс. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, юристы Белого дома провели консультации со специалистами по национальной безопасности. По их итогам было принято решение о том, что Трамп имеет законные основания отдать приказ, руководствуясь соображениями самообороны, и пренебречь в таком случае необходимостью получения на это одобрения американских законодателей.

Другой источник CNN подчеркнул, что законные основания для нанесения удара были подтверждены тремя независимыми группами юристов из Белого дома, министерства юстиции и Минобороны. В первую очередь, указывает источник телекомпании, они руководствовались информацией о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, погибший в результате удара американских ВС, готовил атаки, в результате которых могли пострадать военнослужащие и мирные граждане США и их союзников.