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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Сенатор Грэм признался, что был посвящен заранее в планы ликвидации Сулеймани

Республиканец отметил, что беспокоится за стабильность иракского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) был, в отличие от большинства своих коллег, уведомлен заранее о решении устранить командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом Грэм сообщил в пятницу в эфире телеканала Fox News.

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Конгресс не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого погиб Сулеймани, заявила в четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. "До моего сведения довели данные о возможной операции, когда я был во Флориде", - признал сенатор, пользующийся расположением президента США Дональда Трампа. "Я ценю, что меня включили в круг посвященных лиц", - добавил Грэм.

"Я был ошеломлен, когда президент довел это до моего сведения. Я беспокоюсь за стабильность иракского правительства. Я понятия не имею, каким образом они [Иран] отреагируют", - пояснил сенатор.

Как поясняет телеканал, обычно администрация США ставит заранее в известность о наиболее значимых решениях или действиях восьмерых американских законодателей. В их число входят лидеры демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса, а также председатели комитетов по разведке.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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