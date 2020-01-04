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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Американский генерал-лейтенант Пэт Уайт решил усилить защиту размещенных в Ираке войск на фоне возросшей угрозы

ТАСС, 4 января. Вооруженные силы США и других стран, участвующих в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" на территории Ирака, временно прекратили обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо немецких военных депутатов этой страны.

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Согласно документу, американский генерал-лейтенант Пэт Уайт решил усилить защиту размещенных в Ираке войск операции на фоне возросшей угрозы. "Таким образом, обучение иракских сил безопасности и военных на территории Ирака временно остановлено <...> Директива распространяется на все страны-партнеры, участвующие в операции "Непоколебимая решимость" на учебных позициях в Ираке", - говорит в письме генерал-лейтенант немецких ВС Эрих Пфеффер.

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

27 декабря был совершен обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских, ответственность за него Минобороны США возложило на группировку "Катаиб Хезболлах". В ответ США 29 декабря нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки в Сирии и Ираке. 31 декабря в знак протеста против атаки началась массовая акция перед американским посольством в Багдаде.

Теги
СШАИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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