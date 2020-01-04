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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Шеф Пентагона обсудил с представителями НАТО и членами Конгресса операцию против Сулеймани

Марк Эспер предоставил конгрессменам обновленную информацию

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер обсудил с коллегами из Ирака и ряда стран НАТО, а также с конгрессменами операцию, в результате которой погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани.

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Об этом сообщила в пятницу глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах.

"Министр обороны США Марк Эспер поговорил [по телефону 3 января] с коллегами из Великобритании, Ирака, Канады, ОАЭ, Саудовской Аравии, ФРГ и НАТО по поводу авиаудара, в результате которого был убит Сулеймани, - отметила Фарах в Twitter. - Марк Эспер также поговорил с членами Конгресса, чтобы предоставить обновленную информацию".

Теги
СШАИранЭспер, МаркГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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