NYT: эксперты США зафиксировали всплеск антиамериканских настроений в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Американские специалисты зафиксировали резкий всплеск антиамериканской активности в аккаунтах сети микроблогов Twitter и Instagram вскоре после ликвидации Соединенными Штатами в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета, базирующегося в Вашингтоне.

По оценке газеты, речь идет о владельцах учетных записей, зарегистрированных в Иране. Они размещают до 3 тыс. твитов каждые 45 минут. Содержание постов носит сугубо антиамериканский характер: угрозы, изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробы, покрытые американскими флагами. Эти пользователи используют хэштег "операция "Суровая месть".

Газета признает, что специалисты лаборатории пока не определили, кем являются владельцы учетных записей и опираются ли они на поддержку властей Ирана. Сотрудники лаборатории полагают, что всплеск активности - это только начало масштабной кампании в киберпространстве, нацеленной против США. Это совпадает с мнением многих экспертов в США о том, что Иран скорее всего даст асимметричный ответ на операцию в Ираке и будет действовать в киберпространстве.

В четверг глава влиятельной неправительственной организации Совет по международным делам Ричард Хаас, занимавший ранее пост руководителя отдела политики в Госдепартаменте, отметил: "Можете не сомневаться, любая война с Ираном не будет похожа на войну в Персидском заливе 1990 года или военные действия в Ираке 2003 года. Она будет вестись по всему региону с использованием широкого спектра средств против широкого спектра гражданских, экономических и военных целей. Регион (а возможно и мир) станет полем боя", - написал он.