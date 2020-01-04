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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Эксперт: убийство Сулеймани грозит широкомасштабным конфликтом на Ближнем Востоке

США объявили войну Ирану, считает профессор факультета международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Чарльз Данн

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Ликвидация Соединенными Штатами в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит широкомасштабным конфликтом на Ближнем Востоке. С таким мнением выступил профессор факультета международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Чарльз Данн. Его слова приводит в пятницу телекомпания NBC.

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"Вне зависимости от того, понимает ли это американский народ или нет, США объявили войну Ирану", - утверждает он. По словам Данна, убийство Сулеймани превратило "давно закипающую ситуацию с взаимными опосредованными выпадами [между двумя странами] в прямую военную конфронтацию, в которой Ирану практически не остается ничего, кроме как ответить с применением силы".

"Это вполне может означать удар по американским войскам на Ближнем Востоке, по американским посольствам и военным объектам, находящимся на большем удалении, а также по виртуальным активам США во всем мире, - подчеркнул Данн. - Также это может привести к ударам по американским союзникам, таким как Саудовская Аравия и Израиль, что влечет за собой опасность более широкого регионального конфликта".

Данн отметил, что, по его мнению, убийство Сулеймани никак не укладывается в политику, при которой Вашингтон стремился бы "поставить Тегеран на колени или привести его к столу переговоров". "Соединенные Штаты метались между двумя этими целями на протяжении своей долгой и затяжной борьбы с Тегераном, и нет признаков того, что это противоречие было разрешено", - подчеркнул он. Данн при этом выразил надежду на то, что "холодные головы по обе стороны возымеют верх". "Однако складывается впечатление, что ход игры сильно изменился", - заключил он.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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