Эксперт: убийство Сулеймани грозит широкомасштабным конфликтом на Ближнем Востоке

"Вне зависимости от того, понимает ли это американский народ или нет, США объявили войну Ирану", - утверждает он. По словам Данна, убийство Сулеймани превратило "давно закипающую ситуацию с взаимными опосредованными выпадами [между двумя странами] в прямую военную конфронтацию, в которой Ирану практически не остается ничего, кроме как ответить с применением силы".

"Это вполне может означать удар по американским войскам на Ближнем Востоке, по американским посольствам и военным объектам, находящимся на большем удалении, а также по виртуальным активам США во всем мире, - подчеркнул Данн. - Также это может привести к ударам по американским союзникам, таким как Саудовская Аравия и Израиль, что влечет за собой опасность более широкого регионального конфликта".

Данн отметил, что, по его мнению, убийство Сулеймани никак не укладывается в политику, при которой Вашингтон стремился бы "поставить Тегеран на колени или привести его к столу переговоров". "Соединенные Штаты метались между двумя этими целями на протяжении своей долгой и затяжной борьбы с Тегераном, и нет признаков того, что это противоречие было разрешено", - подчеркнул он. Данн при этом выразил надежду на то, что "холодные головы по обе стороны возымеют верх". "Однако складывается впечатление, что ход игры сильно изменился", - заключил он.