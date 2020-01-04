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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео заявил, что реализация плана Сулеймани грозила гибелью иракцев, ливанцев и сирийцев

По словам госсекретаря США, американская военная операция помогла поймать иранского генерала с поличным

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани был убит во время подготовки крупных нападений на американских военных, вместе с которыми могли погибнуть жители Ирака, Ливана и Сирии. С таким утверждением выступил в пятницу в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

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Он заверил, что военная операция США в Ираке помогла "поймать его [Сулеймани] с поличным и остановить его". "Он совершал поездку по региону, когда приземлился в Багдаде. Все его предыдущие остановки в регионе были нацелены исключительно на подготовку того, что они называли крупным нападением. Они нацеливались на то, чтобы устранить множество американцев, что несомненно привело бы к гибели иракцев, ливанцев и, пожалуй, сирийцев", - сказал Помпео.

Госсекретарь упрекнул в "умышленной слепости" тех политиков, которые обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии последовательной стратегии действий на Ближнем Востоке в целом и по отношению к Ирану в частности. "Президент Трамп заложил основы этой стратегии почти три года назад. И мы последовательно реализуем эту стратегию. Ее ключевой частью является формирование коалиции с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, со всеми партнерами в Персидском заливе, с Израилем, со всеми, кто взаимодействует [с Вашингтоном] и считает Исламскую Республику Иран проблемой для региона", - заключил Помпео.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу в интервью американской телекомпании CNN оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан. Иранский дипломат потребовал представить доказательства и выразил уверенность, что таковых не найдется.

Теги
СШАИранИракЛиванСирияПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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