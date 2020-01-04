Аналитик CNN: Трамп в 2017 году отчитал помощников, не давших ему поговорить с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2017 году подверг критике своего тогдашнего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна и других сотрудников администрации за то, что его не соединили с президентом России Владимиром Путиным, когда тот пытался связаться с ним по телефону. Об этом со ссылкой на источники написал в своей новой книге "Трамп и его генералы: Цена хаоса" (Trump and His Generals: The Cost of Chaos) американский журналист, аналитик телекомпании CNN Питер Берген. Отрывок произведения приводит в пятницу портал Inquisitr .

По словам автора, 27 января 2017 года во время визита в Вашингтон бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй задала Трампу вопрос относительно того, успел ли он с начала своего президентского срока переговорить с Владимиром Путиным. Глава американской администрации ответил отрицательно. После этого к нему обратился Флинн, который указал, что занимается организацией беседы двух лидеров. "Президент Путин звонил несколько дней назад, но у нас пока не было возможности внести его в ваше расписание", - приводит автор книги слова помощника Трампа.

"Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, а вы не дали ему связаться [со мной]? О чем вы думали?", - отреагировал на это Трамп. В ответ Флинн заявил, что президенту США ежедневно поступает множество звонков, и сотрудники администрации "пытаются организовать" его контакты.

Впоследствии, отмечает Берген, Трамп подверг критике как самого Флинна, так и других "высокопоставленных сотрудников администрации", заявив, что ему не дали связаться с "единственным человеком на Земле, который может уничтожить нас (США - прим. ТАСС)". "Что это за чертовщина? Каким образом возможно такое, что мне звонит Путин, а вы нас не соединяете? Я не знаю, чем вы вообще занимаетесь", - приводит Берген слова Трампа, сказанные им на одном из закрытых совещаний.

В феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. По утверждению спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с российским послом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на инкриминируемое России вмешательство в президентские выборы в 2016 году.