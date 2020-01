Аналитик CNN: Трамп в 2017 году отчитал помощников, не давших ему поговорить с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2017 году подверг критике своего тогдашнего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна и других сотрудников администрации за то, что его не соединили с президентом России Владимиром Путиным, когда тот пытался связаться с ним по телефону. Об этом со ссылкой на источники написал в своей новой книге "Трамп и его генералы: Цена хаоса" (Trump and His Generals: The Cost of Chaos) американский журналист, аналитик телекомпании CNN Питер Берген. Отрывок произведения приводит в пятницу портал Inquisitr.