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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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СМИ: Госдеп заявил, что стратегия США по Ирану после убийства Сулеймани не изменится

В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон предпринял меры для защиты своих объектов в регионе

ТАСС, 4 января. Стратегия США по отношению к Ирану после ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Сулеймани не изменится. Об этом телеканалу Al Arabiya сообщили в Госдепартаменте США.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что практика введения жестких санкций против Ирана продолжится. В Госдепартаменте добавили, что США предприняли меры для защиты своих объектов в регионе.

Кроме того, американская сторона подчеркнула, что ее приоритетом является защита национальных интересов и союзников на Ближнем Востоке. В Госдепе также подтвердили позицию Вашингтона, согласно которой генерал Сулеймани является террористом и несет ответственность за разжигание войн в регионе.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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