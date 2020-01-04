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СМИ: парламент Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Депутаты также проголосовали за то, чтобы наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке тех аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения

ТАСС, 4 января. Палата представителей (избранный парламент) Ливии, базирующаяся на востоке страны, единогласно проголосовала в субботу за разрыв отношений с Турцией. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Парламент также поддержал идею наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке тех аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения.

Ранее депутаты также проголосовали за отмену соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турцией.

В соответствии с решением парламента, подписанный в конце ноября 2019 года Сараджем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом меморандум о военном сотрудничестве с Турцией запрещено публиковать в официальной прессе. Кроме того, депутаты намерены обратиться в генеральную прокуратуру страны с запросом о привлечении главы ПНС к суду за госизмену. Парламент намерен также направить запрос в СБ ООН с требованием провести экстренное заседание по вопросу вероятного вторжения Турции в Ливию.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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