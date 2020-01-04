Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства Китая в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 января. /ТАСС/. Госсовет КНР назначил нового главу канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге. Как сообщило в субботу агентство " Синьхуа ", на этот пост назначен бывший секретарь парткома северной провинции Шаньси 65-летний Ло Хуэйнин.

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Он сменил Ван Чжиминя, отставку которого наблюдатели прочили еще давно на фоне острого кризиса, связанного с затяжными массовыми протестами в этом специальном административном районе.

В конце ноября агентство Reuters сообщило, что Пекин планирует замену Ван Чжиминю, будучи недовольным эффективностью вырабатываемых его ведомством решений по урегулированию волнений в Гонконге.

Комментируя перестановку, местный аналитик Марк О'Нейл отметил, что Ван Чжиминь не сумел достоверно проинформировать Пекин о том, что происходит в Гонконге. "Он ввел их [центральное правительство] в заблуждение, заставив думать, что протесты здесь имели поддержку только малой части населения и что на выборах в районные советы одержат победу представители проправительственных партий", - отметил эксперт в радиопрограмме.

На выборах в райсоветы, прошедших в конце ноября при рекордно высокой явке, убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции. Они получили контроль над 17 из 18 округов Гонконга.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления.