{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Обновлено 

Глава МИД Китая прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Ван И заявил, что рискованные военные шаги США нарушают международное право и ухудшают ситуацию на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Рискованные военные шаги США на Ближнем Востоке противоречат международному праву и расшатывают ситуацию в регионе.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, комментируя гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.

"Рискованные военные шаги США нарушают базовые принципы международного права, а также в серьезной степени расшатывают ситуацию в регионе", - указал Ван И. "Китай призывает США не злоупотреблять военной силой и искать решение проблемам путем диалога", - добавил он.

Теги
СШАКитайЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
СМИ: парламент Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Депутаты также проголосовали за то, чтобы наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке тех аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС