Глава МИД Китая прокомментировал убийство генерала Сулеймани

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Рискованные военные шаги США на Ближнем Востоке противоречат международному праву и расшатывают ситуацию в регионе.

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, комментируя гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.

"Рискованные военные шаги США нарушают базовые принципы международного права, а также в серьезной степени расшатывают ситуацию в регионе", - указал Ван И. "Китай призывает США не злоупотреблять военной силой и искать решение проблемам путем диалога", - добавил он.