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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Глава МИД Франции обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Германии и Китая

Жан-Ив Ле Дриан отметил важность сохранения стабильности и суверенитета Ирака и всего региона в целом

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил в ходе телефонного разговора с министрами иностранных дел Германии и Китая Хайко Маасом и Ван И ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Ле Дриана, опубликованном в субботу на сайте французского внешнеполитического ведомства.

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Министр высказал обеспокоенность Франции "по поводу растущей напряженности в последние месяцы в регионе Персидского залива". "Я констатировал, что Франция полностью разделяет с Германией главную цель по деэскалации и сохранения Венского соглашения", - заявил Ле Дриан.

"Я также смог отметить согласованность между Францией и Китаем в укреплении наших совместных усилий для того, чтобы избежать роста напряженности, - подчеркнул глава МИД Франции. - Мы отметили, в частности, наше согласие в том, что важно сохранить стабильность и суверенитет Ирака и безопасность всего региона в целом, а также необходимость для Ирана избегать любого нового нарушения венских договоренностей".

Ранее Ле Дриан провел телефонные разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которого, как сообщил представитель МИД Франции, стороны также обсудили ситуацию в Ираке.

Новость обновлена (16:40 мск) - меняется источник информации, содержит новые цитаты Ле Дриана

Теги
ГерманияКитайФранцияЛе Дриан, Жан-ИвМаас, ХайкоГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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