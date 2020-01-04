Глава МИД Франции обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Германии и Китая

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил в ходе телефонного разговора с министрами иностранных дел Германии и Китая Хайко Маасом и Ван И ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Ле Дриана, опубликованном в субботу на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Министр высказал обеспокоенность Франции "по поводу растущей напряженности в последние месяцы в регионе Персидского залива". "Я констатировал, что Франция полностью разделяет с Германией главную цель по деэскалации и сохранения Венского соглашения", - заявил Ле Дриан.

"Я также смог отметить согласованность между Францией и Китаем в укреплении наших совместных усилий для того, чтобы избежать роста напряженности, - подчеркнул глава МИД Франции. - Мы отметили, в частности, наше согласие в том, что важно сохранить стабильность и суверенитет Ирака и безопасность всего региона в целом, а также необходимость для Ирана избегать любого нового нарушения венских договоренностей".

Ранее Ле Дриан провел телефонные разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которого, как сообщил представитель МИД Франции, стороны также обсудили ситуацию в Ираке.

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