Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации у Белого дома против войны с Ираном

Представители более десятка американских движений, выступающих против участия Соединенных Штатов в войнах по всему миру, стали организаторами протеста. В акции приняли участие члены антивоенного движения CodePink и группы "Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму" (ANSWER).

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в субботу в демонстрации у Белого дома против возможной войны США с Ираном, а также против американской политики на Ближнем Востоке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты, среди которых были и представители иранской диаспоры в США, требовали от американских властей отказаться от любого рода боевых действий, а также от санкций против Ирана. "Администрация президента США [Дональда Трампа] и Пентагон подошли к началу войны с Ираном, совершив вероломное убийство [иранского генерала] Касема Сулеймани, - заявили организаторы протеста. - Целенаправленное убийство одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну. Если народ Соединенных Штатов не встанет и не остановит ее, эта война охватит весь регион и может быстро превратиться в глобальный конфликт непредсказуемых масштабов и потенциально самых серьезных последствий".

Они указали на необходимость предпринять все необходимые шаги, чтобы не допустить Третью мировую войну. Митингующие также призывали Трампа вывести американские войска из Ирака и других стран Ближнего Востока. В руках они держали транспаранты с надписями "Прекратите бомбить Ирак!" и "Выводите войска США из Ирака!".

Экология и война

Выступила с речью и американская актриса Джейн Фонда, которая с сентября участвует в Вашингтоне в несанкционированных акциях "Пожарная тревога" в защиту окружающей среды, за что периодически оказывается в полицейском участке. "Выступления против изменения климата и против войн являются одним и тем же", - отметила актриса. По ее словам, "большинство войн в мире начиналось из-за нефти, у возможной войны с Ираном может быть то же самое основание".

Активисты около часа протестовали около официальной резиденции главы государства, после чего отправились к находящейся всего в нескольких кварталах от Белого дома фешенебельной гостинице, принадлежащей компании президента Trump Organization. В связи с этим полиции пришлось перекрыть более чем на час одну из центральных улиц. Шествие сопровождало несколько патрульных автомобилей.

У отеля президента демонстранты повторили свои требования, призвав американского лидера прекратить военные конфликты по всему миру, которые проводят США.

Акции по всей стране

По всей стране, по словам организаторов, проходят более 70 аналогичных демонстраций. Активисты выступают на Таймс-сквер в Нью-Йорке, у небоскреба Trump Tower в Чикаго. Организаторы также заявили о проведении демонстрации у Бранденбургских ворот недалеко от посольства США в Берлине.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани ракетным ударом. Министерство обороны США проинформировало, что он был нанесен по распоряжению Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.