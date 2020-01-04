Помпео обсудил с Нетаньяху и Чавушоглу ситуацию вокруг Ирана и Ирака

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в субботу в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также действия Ирана в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся провокации и угрозы региону со стороны Ирана. Госсекретарь подчеркнул решимость администрации [президента США Дональда] Трампа защищать американские интересы, военнослужащих, объекты и партнеров", - отметила дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они "обсудили недавнее решение президента Трампа принять оборонительные меры в ответ на неминуемые угрозы жизням американцев" и начать операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. "Госсекретарь Помпео вновь подчеркнул важность противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе", - добавила Ортэгус.

Шеф американской дипломатии поговорил в субботу по телефону и с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Они также рассмотрели ситуацию вокруг Ирака и Ирана. "Госсекретарь Помпео поблагодарил наследного принца за работу, которой он и его народ занимаются ради обеспечения безопасности американских дипломатов и военнослужащих в своей стране", - подчеркнула представитель Госдепартамента.