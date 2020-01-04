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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Курц предложил провести в Вене саммит Ирана и США для преодоления разногласий

Будущий канцлер республики напомнил, что в австрийской столице неоднократно проводились переговоры по иранской ядерной программе

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Председатель Австрийской народной партии (АНП) и, как ожидается, будущий канцлер республики Себастьян Курц предложил провести в Вене саммит Иран - США для преодоления напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Об этом он заявил в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

"Само собой разумеется, Вена готова стать местом проведения возможных переговоров, если Иран и США захотят снова вести диалог", - подчеркнул Курц. Он напомнил, что в австрийской столице неоднократно проводились переговоры по иранской ядерной программе.

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Позиция Курца

Лидер АНП выразил понимание ударами США по поддерживаемым Тегераном формированиям на территории Ирака. "Убийство генерала [Касема Сулеймани] было реакцией на действия Ирана и его поведение перед этим. Постоянно имели место нападения на американских дипломатов и учреждения США", - утверждал Курц.

"В этой связи нужно называть это тем, чем оно [убийство] было, а именно, реакцией", - считает австрийский политик. В то же время, по его мнению, важно не допустить эскалации кризиса.

Дипломатия сейчас - "единственно правильный путь", полагает Курц.

Эскалация в Ираке

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Теги
АвстрияСШАИранКурц, СебастьянГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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