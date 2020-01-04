Зариф подверг Помпео критике за слова о радости иракцев в связи с убийством Сулеймани

ТАСС, 5 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу назвал госсекретаря США Майкла Помпео "высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата", в ответ на его заявление о том, что жители Ирака якобы радуются убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее Помпео написал на своей странице в Twitter, что "иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет". Он также прикрепил к сообщению видеозапись, на кадрах которой запечатлены бегущие по улице с иракскими флагами и кричащие люди.

"Сутки назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер ответили ему. Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии", - написал Зариф в Twitter.

В субботу тысячи иракских шиитов приняли участие в церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Сулеймани, который был убит в пятницу в результате американского ракетного удара в районе багдадского аэропорта.

Министерство обороны США заявило, что операция была проведена по распоряжению президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.