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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Госсекретарь США утверждает, что жители Ирака радуются смерти генерала Сулеймани

Майкл Помпео рассказал, что иракцы "танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет"

ТАСС, 3 января. Глава Госдепартамента США Майкл Помпео выступил с утверждением, что иракцы радуются новости об убийстве командующего отрядами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет", - написал Помпео. Он также прикрепил к сообщению видеозапись, на кадрах которой запечатлены бегущие по улице с иракскими флагами и кричащие люди.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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