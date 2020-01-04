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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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В ФРГ заявили, что сделают все, чтобы избежать обострения обстановки на Ближнем Востоке

Глава МИД Германии Хайко Маас в этой связи отметил, что поддерживает тесные контакты с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майклом Помпео

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Германии сделает все возможное, в том числе путем переговоров с Ираном, чтобы не допустить эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

"В ближайшие дни мы сделаем все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, - в ООН, Евросоюзе, в диалоге с нашими партнерами в регионе, а также посредством переговоров с Ираном", - подчеркнул он. Министр отметил, что поддерживает тесные контакты со своими французским и британским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Домиником Раабом, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майклом Помпео.

Маас предупредил о последствиях убийства Сулеймани для всего региона. По его словам, ситуация "стала более непредсказуемой". "Все должны понимать, что сейчас любая провокация может привести к неконтролируемому витку насилия с непредвиденными последствиями для всего региона и нашей безопасности в Европе", - предостерег министр. "Наши цели ясны: первая - избежать военной эскалации, вторая - сохранить стабильность и целостность Ирака, третья - позаботиться о том, чтобы "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) в свете этих перемен снова не укрепило свои позиции", - указал он.

Маас также высказался за продолжение участия Бундесвера в миссии по подготовке иракских сил безопасности, несмотря на возросшую напряженность в регионе. По его словам, борьба с ИГ остается в интересах Германии, а участие вооруженных сил страны в миссии в Ираке является важным элементом противодействия экстремистам.

Глава МИД ФРГ пока не видит опасности для немецких туристов, отдыхающих в странах Персидского залива. "Конкретной угрозы для граждан Германии там пока нет. Но ситуация в регионе стала более нестабильной", - констатировал он.

Обострение обстановки в Ираке

Ситуация в Ираке резко накалилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" на сирийской и иракской территории. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за совершенный двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец из числа гражданских сотрудников. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каима (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику со стороны властей Ирака, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли в районе багдадского аэропорта удар, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Теги
ГерманияМаас, ХайкоГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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