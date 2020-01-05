Помпео: устранение Сулеймани представляло меньшую опасность, чем бездействие США

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что устранение иранского генерала Касема Сулеймани было наиболее безопасным из возможных вариантов развития событий. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC , которое было показано в воскресенье.

"Данные нашей разведки указывают на то, что бездействие, при котором Сулеймани смог бы продолжать готовить и планировать свою террористическую кампанию, создало бы намного более серьезную опасность, чем меры, которые мы приняли на минувшей неделе", - подчеркнул глава Госдепартамента. В субботу газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки санкционировал операцию против Сулеймани.

"Решение президента Дональда Трампа пресечь террористическую кампанию Касема Сулеймани против Америки было верным", - подчеркнул госсекретарь. "Это был плохой парень, и мы убрали его с игрового поля. Это важно, потому что он был связующим элементом, который вел активную заговорщическую деятельность против Соединенных Штатов, ставя под угрозу жизни американцев", - заключил Помпео.