Помпео не стал отрицать, что новой целью США могут быть представители руководства Ирана

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье не дал четкого ответа на вопрос о том, возможно ли, что после устранения командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани новой потенциальной целью для Соединенных Штатов могут стать другие представители иранского руководства. При этом отрицать такую возможность глава Госдепартамента тоже не стал.

"Касем Сулеймани убил сотни американцев. Вывод террориста с поля боя не увеличивает риск террора. Риск террора увеличивает [политика] умиротворения. Это то, что делала администрация [Барака] Обамы. Это то, что администрация [Дональда] Трампа никогда не будет делать", - заявил госсекретарь в интервью телекомпании CBS.

Тогда главу американского внешнеполитического ведомства спросили, означает ли это, что "другие иранские лидеры теперь являются потенциальными целями США". "Мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность американского народа", - ответил Помпео. "Звучит как "да", - прокомментировала его слова ведущая CBS. Помпео выдержал паузу в несколько секунд и продолжил: "При президенте Трампе мы будем делать то, на что он указывал месяцами. Мы собираемся реализовывать нашу стратегию национальной безопасности и уверять народ Ирана в том, что мы с ними, а руководство режима исламской республики, их терроризм, не принесут им пользы".