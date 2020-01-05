НАТО проведет экстренное заседание по ситуации в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. НАТО подтвердила проведение экстренного заседания Североатлантического совета 6 января в Брюсселе по ситуации в Ираке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе альянса.

"Генсек НАТО принял решение созвать послов [государств] НАТО после консультаций со странами альянса. Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник, 6 января", - сообщили в пресс-службе. Заседание намечено на 15:00 (17:00 мск). Североатлантический совет - это постоянный руководящий орган НАТО, в который входят постпреды всех государств альянса в Брюсселе.

Ранее соощалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Отступление из Ирака?

4 января НАТО приостановила работу своей миссии в Багдаде по подготовке иракских военных из-за опасений за безопасность своих инструкторов. Представитель альянса заявил, что это было самостоятельное решение НАТО. Однако, по информации из дипломатических источников, на этот шаг альянс пошел под давлением иракской стороны, фактически блокировавшей работу миссии.

В воскресенье Ирак сделал следующий шаг в ответ на американский авиаудар по своей территории - парламент принял резолюцию, обязывающую правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции.

Североатлантический совет - важнейший орган принятия политических решений НАТО. Он состоит из постоянных представителей от стран - членов альянса и проводит заседания, как правило, раз в неделю. Примерно раз в полгода встречи проводятся на уровне министров иностранных дел и обороны.