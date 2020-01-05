Сенатор США указала на совпадение времени операции против Сулеймани и импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Американский ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, нанесен перед началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса, в связи с чем многие задаются вопросом, почему эта операция ВС Соединенных Штатов проведена именно сейчас. Об этом заявила в воскресенье в интервью телекомпании CNN претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

"Это был целенаправленный удар по высокопоставленному военному деятелю правительства Ирана, и то, что было сделано, приблизило нашу страну к войне, - отметила она. - Мы сейчас оказались отнюдь не в большей безопасности, чем были до того, как Дональд Трамп предпринял эти действия". "Думаю, что главным вопросом сейчас является то, почему эти действия были предприняты именно сейчас, почему это не было сделано месяцем ранее или месяц спустя. Складывается впечатление, что администрация не может четко объяснить происходящее", - подчеркнула Уоррен.

"В Сенате Конгресса США начнется процедура импичмента президента Трампа, - напомнила она. - Мне известно о том, что он [Трамп] испытывает на этот счет глубокое беспокойство, и многие обоснованно задаются вопросом о том, почему эта крайне опасная операция, приближающая нас к войне, проведена именно сейчас".

"США участвуют в боевых действиях на Ближнем Востоке вот уже на протяжении 20 лет, - отметила сенатор. - Нам необходимо прекратить эту войну, а не раздувать ее". Как указала Уоррен, действия Трампа "ставят под угрозу" американских дипломатов, а также военнослужащих США, дислоцированных в регионе.