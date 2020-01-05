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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео: реакция США на возможный удар Ирана будет в рамках международного права

Госсекретарь заявил, что Вашингтон пойдет до конца в защите американских интересов

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Ответные меры США на возможный удар со стороны Ирана будут укладываться в нормы международного права. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Майкл Помпео.

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Ему был задан вопрос относительно того, считает ли он, что возможный удар ВС США по 52 иранским объектам, в том числе представляющим культурную ценность, укладывается в нормы международного права. "Народ Америки должен знать, что мы не будем колебаться. Мы пойдем до конца в защите американских интересов, и мы сделаем это таким образом, который будет соответствовать принципам верховенства права", - сказал Помпео.

"Мы ответим с применением большой силы и мощи, если руководство Ирана примет неверное решение. Надеемся, что этого не произойдет", - подчеркнул он. Ведущий телепрограммы в свою очередь отметил, что возможный удар по иранским культурным объектам, на вероятность которого намекнул в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп, выходит за рамки международного права. В ответ на это госсекретарь США подчеркнул, что слова Трампа полностью соответствует политике США по защите интересов страны в рамках закона.

В субботу Трамп в своем Twitter заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которое может быть совершено после гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Некоторые из этих объектов, по словам хозяина Белого дома, "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры".

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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