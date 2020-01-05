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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Премьер Чехии: ЕС должен призвать США и Иран воздержаться от эскалации напряженности

Андрей Бабиш считает, что в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке европейцы "должны принимать большее участие"

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз должен обратиться с призывом к США и Ирану, чтобы они воздержались от эскалации напряженности на Ближнем Востоке после гибели в Ираке в результате американского ракетного обстрела иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил журналистам в воскресенье после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном премьер-министр республики Андрей Бабиш.

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"С господином президентом мы сошлись во мнении, что Европа должна призвать США и Иран, чтобы они [воздержались от действий], ведущих к эскалации ситуации, - подчеркнул Бабиш. - В этом деле [урегулирования ситуации на Ближнем Востоке] мы, европейцы, должны принимать большее участие".

Бабиш и Земан встретились за традиционным новогодним обедом, предусмотренным государственным протоколом. Президент и премьер в один из первых январских дней встречаются ежегодно.

По словам главы правительства, на этот раз главной темой обсуждения с президентом стала ситуация на Ближнем Востоке. Кроме положения в Ираке, рассматривались перспективы урегулирования в Ливии. ЕС, по словам Бабиша, также должен играть значительно большую роль в достижении прогресса в мирном процессе в этой североафриканской стране.

Теги
Земан, МилошЧехияБабиш, АндрейГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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