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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Американский конгрессмен назвал операцию против Сулеймани "безрассудным шагом"

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что после этого "усилилась угроза американцам по всему миру"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Распоряжение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, было безрассудным и создаст стратегические проблемы для Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телекомпании CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

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"Я считаю, что это было безрассудное решение, в результате которого усилилась угроза американцам по всему миру, - подчеркнул он. - Думаю, что в результате усилилась угроза войны с Ираном. Когда госсекретарь США Майкл Помпео заявляет о том, что устранение генерала Сулеймани спасет жизни американцев и европейцев, он выражает собственную точку зрения, а не основывается на выводах разведки".

"Я не видел информации от разведывательных органов, указывающей на то, что устранение Сулеймани приведет к срыву каких-то планов, - продолжил Шифф. - Уже сейчас мы видим серьезные стратегические последствия таких действий: премьер-министр Ирака теперь поддерживает идею вывода американских войск из Ирака". "Мы видим, что со стратегической точки зрения уже возникают проблемы, и я не знаю, приведут ли действия администрации Трампа к укреплению безопасности", - добавил он.

Теги
СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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