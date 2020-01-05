Американский конгрессмен назвал операцию против Сулеймани "безрассудным шагом"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Распоряжение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, было безрассудным и создаст стратегические проблемы для Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телекомпании CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Я считаю, что это было безрассудное решение, в результате которого усилилась угроза американцам по всему миру, - подчеркнул он. - Думаю, что в результате усилилась угроза войны с Ираном. Когда госсекретарь США Майкл Помпео заявляет о том, что устранение генерала Сулеймани спасет жизни американцев и европейцев, он выражает собственную точку зрения, а не основывается на выводах разведки".

"Я не видел информации от разведывательных органов, указывающей на то, что устранение Сулеймани приведет к срыву каких-то планов, - продолжил Шифф. - Уже сейчас мы видим серьезные стратегические последствия таких действий: премьер-министр Ирака теперь поддерживает идею вывода американских войск из Ирака". "Мы видим, что со стратегической точки зрения уже возникают проблемы, и я не знаю, приведут ли действия администрации Трампа к укреплению безопасности", - добавил он.