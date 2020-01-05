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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Американский сенатор считает, что США оказались ближе к войне с Ираном, чем когда-либо

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер отметил, что Конгресс США "должен сдерживать президента"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Американский ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, может привести к тому, что США окажутся вовлеченными в крупный конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телекомпании ABC лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

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"Я озабочен тем, что действия, предпринятые президентом [Дональдом] Трампом, приведут к тому, что США окажутся вовлеченными в еще одну бесконечную войну на Ближнем Востоке, - отметил он. - Ранее он обещал, что этого не допустит, однако сейчас мы ближе, чем когда-либо, к такой возможности".

По словам сенатора, "есть множество вопросов, на которые до сих пор нет ответа, и главным из них является вопрос о том, какие ответные меры может предпринять Иран и как США будут реагировать на это". "Не думаю, чтобы без согласия Конгресса президент Трамп имел полномочия на начало боевых действий, - добавил он. - Я сделаю все возможное для того, чтобы подчеркнуть полномочия Конгресса в этом вопросе. Нам не нужно, чтобы этот президент создавал запутанные ситуации во внешней политике или импульсивно вовлекал нас в крупный вооруженный конфликт".

"До сих пор внешняя политика президента Трампа была ошибочной и провальной во многих областях", - добавил сенатор. "Последний по времени шаг был самым опасным и Конгресс должен сдерживать президента", - отметил он.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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