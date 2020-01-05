В Исламабаде прошла демонстрация против убийства Сулеймани

ИСЛАМАБАД, 5 января. /ТАСС/. Антиамериканская демонстрация против убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани прошла в Исламабаде. В демонстрации, устроенной представителями Студенческой ассоциации исламского богословия, приняли участие сотни жителей, включая женщин и детей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники шествия скандировали антиамериканские лозунги, обвиняли США в попытке внести раздор в мировую исламскую общину. Манифестанты сравнили убийство Сулеймани с атакой на весь исламский мир.

"США всегда оставались страной, которой нельзя доверять, - говорили организаторы акции. - Если исламский мир хочет сохранить достоинство и безопасность, ему стоит держаться на расстоянии от Америки". "Правительство Пакистана должно гарантировать народу страны, что территория государства не будет использоваться для нанесения вреда соседям Пакистана", - отмечали они.