ЛНА отвергла причастность к удару по колледжу в Триполи, в котором погибли курсанты

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара опровергла в воскресенье причастность к удару по военному колледжу в Триполи, в результате которого в субботу вечером погибли и получили ранения десятки курсантов. Об этом, как передает телеканал Al-Hadath, заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

"В категорической форме отвергаем ответственность главного командования за удар по военному колледжу в Триполи, - сказал он. - Все указывает на то, что в отношении кадетов был совершен террористический акт. Возможно, нападение было осуществлено при помощи миномета, а никак не воздушного налета".

"Этот инцидент будет расследован, - отметил аль-Мисмари. - Организация Объединенных Наций должна направить комиссию для расследования".

В субботу вечером представители проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа против сил ЛНА операции "Вулкан гнева" сообщили о том, что в авиаударе хафтаровцев в жилом квартале Эль-Хадба Эль-Хадра погибли 30 курсантов и 33 получили ранения.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.