Джонсон предостерег от ответных действий после убийства Сулеймани

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в Ираке в результате удара ВВС США, представлял угрозу и был ответственен за дестабилизирующие действия в регионе. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонных разговоров с президентами Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Генерал Касем Сулеймани представлял угрозу для наших интересов и был ответственен за агрессивное, дестабилизирующее поведение в регионе", - заявил Джонсон. "Учитывая то, что он играл ведущую роль в действиях, которые привели к смерти тысяч невинных мирных граждан и военнослужащих западных стран, мы не будем скорбеть по поводу его смерти", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией британского премьера.

"В любом случае ясно, что все призывы к возмездию и ответным мерам просто приведут к еще большему насилию в регионе, а это не представляет интереса ни для кого", - отметил премьер Соединенного Королевства.

"Мы поддерживаем тесный контакт со всеми сторонами, чтобы сподвигнуть их к деэскалации. Я буду говорить с остальными лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы обеспечить мир и стабильность", - добавил Джонсон. Глава правительства также обратил внимание на то, что Великобритания постоянно поддерживает связь с лидерами стран по всему миру, с целью повысить безопасность как в своей стране, так и в регионе. По информации Даунинг-стрит, британский кабинет министров встретится в понедельник, чтобы обсудить текущую ситуацию на Ближнем Востоке.