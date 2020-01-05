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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Макрон выразил обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности сил "Аль-Кудс"

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции под командованием Касема Сулеймани.

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Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.

"В свете недавнего роста напряженности в Ираке и регионе президент республики подчеркнул его полную солидарность с нашими союзниками перед лицом нападений, совершенных в последние недели на территориях, которые находятся под контролем коалиции в Ираке", - указали в администрации Макрона. "Он выразил обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности сил "Аль-Кудс" под командованием генерала Касема Сулеймани", - добавили в Елисейском дворце.

Теги
ИракФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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