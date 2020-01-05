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СМИ: "Зеленая зона" Багдада подверглась обстрелу

По данным телеканала Al Sumaria, в этом тщательно охраняемом районе иракской столицы разорвались порядка пяти реактивных снарядов
Описание
© AP Photo/Khalid Mohammed, архив

КАИР, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела в воскресенье "зеленой зоны" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По его данным, в этом тщательно охраняемом районе иракской столицы разорвалось порядка пяти реактивных снарядов. Один из них упал на жилой дом напротив американской дипмиссии. На место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.

Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВС США.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

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