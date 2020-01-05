Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы обсудит шаги по восстановлению работы парламента

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция обсудит дальнейшие шаги по восстановлению работы Национальной ассамблеи (однопалатного парламента страны), председателем которой объявил себя ранее в воскресенье противник лидера оппозиции Хуана Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра. Об этом в ходе общения с журналистами заявил Гуайдо.

"В ближайшие минуты приглашаю вас в редакцию [газеты] El Nacional, где мы обозначим следующие шаги, такие как проведение [нового] заседания [законодательного органа]. В настоящий момент в Венесуэле нет парламента", - заявил он в беседе с журналистами. По его мнению, Парра принес присягу в качестве главы Национальной ассамблеи в нарушение законных процедур и при отсутствии кворума.

Ранее Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где в воскресенье должны пройти выборы ее главы. В Twitter парламента было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом".

В воскресенье утром мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks заявила, что в Венесуэле наблюдаются перебои с доступом к таким социальным сетям, как Twitter, Instagram, Facebook и платформе YouTube. По данным ресурса, наблюдается сокращение числа подключений венесуэльских пользователей к указанным сервисам.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.