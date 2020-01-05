Бундесвер приостановил ротацию сил в Ираке, участвующих в миссии против ИГ

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) приостанавливает ротацию военнослужащих, участвующих в международной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Об этом сообщила в воскресенье вечером в Twitter пресс-служба Минобороны ФРГ.

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

"Из-за развития ситуации в Ираке генеральный инспектор (командующий) Бундесвера [Эберхард] Цорн принял решение приостановить ротацию контингента", - отмечается в сообщении.

До сих пор Минобороны ФРГ не собиралось отменять отправку в Ирак в рамках ротации около 60 военных специалистов, несмотря на обострение ситуации в стране после авиаударов США. Туда предполагалось послать военных специалистов из Торгелова (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Причем в оперативном командовании Бундесвера в субботу отметили, что их переброска "уже идет".

О решении парламента Ирака

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в принятой на экстренном заседании в воскресенье резолюции "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был принят при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.