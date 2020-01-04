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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Бундесвер направит 60 специалистов в Ирак, несмотря на ситуацию после убийства Сулеймани

В оперативном командовании ВС Германии сообщили, что военных специалистов разместят в Эрбиле, а также на базе в 30 км к северу от Багдада

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ, ВС ФРГ) направит, как и было запланировано, около 60 военных специалистов в Ирак, несмотря на эскалацию ситуации в стране после авиаударов США. Об этом сообщили в субботу в оперативном командовании ВС ФРГ агентству DPA.

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"Ведь мы по-прежнему исходим из того, что сможем продолжить выполнение наших задач, как только ситуация изменится", - приводит DPA слова подполковника Симона Хофмана. Военные специалисты из Торгелова (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) будут размещены в Эрбиле, а также на базе в 30 км к северу от Багдада. Их группами доставят в Ирак, переброска "сейчас уже идет", сообщил Хофман.

Вечером в пятницу Германия наряду с другими странами, участвующими в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" на территории Ирака, временно прекратила обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе. В ФРГ на фоне эскалации прозвучали призывы вообще вывезти инструкторов с территории Ирака.

По мнению сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" Анналены Бэрбок, продолжение их участия в миссии "просто безответственно". "Мы настоятельно призываем правительство ФРГ немедленно начать эвакуацию всех германских военных", - заявила она в субботу. В то же время ведущие эксперты Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики и обороны высказались против прекращения участия Бундесвера в миссии.

Теги
СШАИракГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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