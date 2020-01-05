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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Reuters: США полагают, что ракетные войска Ирана находятся в повышенной боеготовности

Ранее военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани

ТАСС, 6 января.США заявили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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"Они явно находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Но для защиты или для нападения? Это пока сложно определить", - сказал чиновник, не пожелавший назвать свое имя.

Он также добавил, что США внимательно следят за ситуацией.

Ранее военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в интервью телекомпании CNN указал, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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