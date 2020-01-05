{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Италия пообещала поддерживать Ирак в деле урегулирования и в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что предположения некоторых СМИ о том, что беспилотник, при помощи которого убили Сулеймани, вылетел с базы НАТО, расположенной на территории Италии, не соответствуют действительности

РИМ, 6 января. /ТАСС/. Италия будет продолжать оказывать поддержку Ираку в стабилизации ситуации в стране и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении правительственного дворца Киджи о телефонном разговоре премьер-министра Италии Джузеппе Конте с президентом Ирака Бархамом Салехом.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Председатель Совмина Джузеппе Конте провел телефонный разговор, в ходе которого подтвердил поддержку Италии, как это было на протяжении предыдущих лет, делу урегулирования и борьбе с терроризмом. Конте выразил обеспокоенность ситуацией и указал на необходимость всех дипломатических усилий для снижения напряженности", - говорится в сообщении.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Глава МИД разоблачил фейковую новость

В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в воскресенье в своем Facebook, что предположения ряда СМИ о том, что беспилотник, при помощи которого был ликвидирован Сулеймани, вылетел с базы НАТО, расположенной на территории Италии, не соответствуют действительности. "На протяжении нескольких дней читаю фальшивые новости о том, что американский дрон, убивший Сулеймани в Ираке, вылетел с итальянских баз НАТО. Совершенно неверно. В эти часы мы совместно с министерством обороны работаем над тем, чтобы гарантировать безопасность наших военнослужащих и не допустить дальнейшей эскалации", - написал министр.

Находящиеся в Ираке в рамках международной коалиции по борьбе с терроризмом итальянские военнослужащие занимаются подготовкой местных военных, а также охраной дамбы в Мосуле, восстановление которой было возложено на итальянскую компанию.

Теги
ИракИталияКонте, ДжузеппеСалех, БархамДи Майо, ЛуиджиГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Венесуэльская оппозиция провозгласила Гуайдо председателем Национальной ассамблеи
Заместителями председателя парламента назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС