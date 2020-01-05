Италия пообещала поддерживать Ирак в деле урегулирования и в борьбе с терроризмом

РИМ, 6 января. /ТАСС/. Италия будет продолжать оказывать поддержку Ираку в стабилизации ситуации в стране и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении правительственного дворца Киджи о телефонном разговоре премьер-министра Италии Джузеппе Конте с президентом Ирака Бархамом Салехом.

"Председатель Совмина Джузеппе Конте провел телефонный разговор, в ходе которого подтвердил поддержку Италии, как это было на протяжении предыдущих лет, делу урегулирования и борьбе с терроризмом. Конте выразил обеспокоенность ситуацией и указал на необходимость всех дипломатических усилий для снижения напряженности", - говорится в сообщении.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Глава МИД разоблачил фейковую новость

В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в воскресенье в своем Facebook, что предположения ряда СМИ о том, что беспилотник, при помощи которого был ликвидирован Сулеймани, вылетел с базы НАТО, расположенной на территории Италии, не соответствуют действительности. "На протяжении нескольких дней читаю фальшивые новости о том, что американский дрон, убивший Сулеймани в Ираке, вылетел с итальянских баз НАТО. Совершенно неверно. В эти часы мы совместно с министерством обороны работаем над тем, чтобы гарантировать безопасность наших военнослужащих и не допустить дальнейшей эскалации", - написал министр.

Находящиеся в Ираке в рамках международной коалиции по борьбе с терроризмом итальянские военнослужащие занимаются подготовкой местных военных, а также охраной дамбы в Мосуле, восстановление которой было возложено на итальянскую компанию.